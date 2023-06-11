Kılıçdaroğlu: Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanan Fenerbahçe Camiasını Yürekten Kutluyorum

Kılıçdaroğlu: Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanan Fenerbahçe Camiasını Yürekten Kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, 9 yıl aranın ardından kupa sevinci yaşadı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe için Twitter hesabında bu akşam bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında “Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı

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