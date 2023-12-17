Kılıçdaroğlu'dan Eczacıbaşı Dynavit Ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımlarına Kutlama Mesajı

Kılıçdaroğlu'dan Eczacıbaşı Dynavit Ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımlarına Kutlama Mesajı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. kez kupayı kazanarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımızı ve bu şampiyonanın ikincisi olarak bizleri ayrıca gururlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. kez kupayı kazanarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımızı ve bu şampiyonanın ikincisi olarak bizleri ayrıca gururlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eczacıbaşı Dynavit için kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. kez kupayı kazanarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımızı ve bu şampiyonanın ikincisi olarak bizleri ayrıca gururlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.”

Anka Haber Ajansı

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