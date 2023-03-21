Kılıçdaroğlu’na Seslenen Depremzede Çocuk: “Ders Çalışmamız İçin Bir Şeyler Getirebilecek Misiniz”

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çadırkentini ziyaret etti ve depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na “Cumhurbaşkanım bir şey söyleyebilir miyim” diye seslenen depremzede bir çocuk, “Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuğa “Bu hafta yollayacağız, söz. Çocukların yaşına göre hem kırtasiye he

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çadırkentini ziyaret etti ve depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na “Cumhurbaşkanım bir şey söyleyebilir miyim” diye seslenen depremzede bir çocuk, “Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuğa “Bu hafta yollayacağız, söz. Çocukların yaşına göre hem kırtasiye hem kitap hem de biraz top oynayacağınıza göre bazı malzemeler gelecek size. Hepsi gelecek, söz” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi ziyaretleri sürüyor. Kılıçdaroğlu bugün, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadırkentte depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

“SİZİ EV SAHİBİ YAPMAK İÇİN ÖZEL ÇABA HARCANIYOR”

Depremzedelerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu’na bir vatandaş, “Vatan sevgisi imandandır. İmanı olmayan cennete giremez. Değil mi Başkanım. Ben seni seviyorum, Allah’a emanet olun” dedi. Kılıçdaroğlu, depremzedeye “Sizi ev sahibi yapmak için özel çaba harcanıyor, çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul için çok güzel projeleri var. Hepsini çözeceğiz” dedi. Depremzede, Kılıçdaroğlu’na “Dere kenarındayız. Çok yanlışlar var” diye yanıt verdi.

“EVLERİNİZİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI VE SİZİN DE PARA ÖDEMEDEN OTURMANIZ LAZIM”

Bölgedeki depremzede kadınlar, “Başkanım, çok hızlı yapılmasını istiyoruz evlerimizin. Çadırların altı suya gidiyor” dedi. Kılıçdaroğlu, “Evlerinizin bir an önce yapılması ve sizin de oturmanız lazım. Para ödemeden oturmanız lazım, öyle de olacak zaten. İnşallah hepsini çözeceğiz” diye yanıt verdi.

“DERS ÇALIŞMAMIZ İÇİN BİR ŞEYLER GETİREBİLECEK MİSİNİZ”

Bir depremzede çocuk da Kılıçdaroğlu’na “Cumhurbaşkanım bir şey söyleyebilir miyim” diye seslendi ve “Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz” sorusunu yöneltti. İBB Başkanı İmamoğlu, depremzede çocuğa “Bu hafta yollayacağız, söz. Çocukların yaşına göre hem kırtasiye hem kitap hem de biraz top oynayacağınıza göre bazı malzemeler gelecek size. Hepsi gelecek, söz” diye cevap verdi.

“KONTEYNER BEKLİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, çadırda kalan depremzede bir aileyi de ayakkabılarını çıkararak ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, çadırda kalan depremzedelere, “Acil ihtiyaç nedir şu an” diye sordu. Depremzede “Konteyner bekliyoruz” diye yanıt verdi. İmamoğlu’nun “Eviniz neredeydi” sorusuna “Belediyenin yan tarafındaydı, yıkıldı” diye cevap veren depremzede, “Enkazdan çocuklarım biraz etkilenince Ankara’ya bıraktım” diye konuştu.

Depremzedelerden biri, “Adaleti getireceğiz inşallah, adalet gelecek. Bu sene adalet gelecek. Az kaldı” dedi. Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadırkentte depremzedelerle birlikte yemek yedi. Kılıçdaroğlu, isteyen depremzedelerle fotoğraf da çektirdi.

Anka Haber Ajansı