Kılıçdaroğlu'ndan Afad'a Tepki: "Belgeleri Yakalım Derken, Binaları Da Yakmayın Lütfen"

Kılıçdaroğlu'ndan Afad'a Tepki: "Belgeleri Yakalım Derken, Binaları Da Yakmayın Lütfen"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda yangın çıkmasına ilişkin; “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda yangın çıkmasına ilişkin; “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen” dedi.

AFAD, bugün sabah saatlerinde; “Bugün saat 05:00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD’a tepki gösterdi. AFAD’taki yangına ilişkin KRT TV’nin haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen” dedi. Kılıçdaroğlu, mesajının sonunda; “gülücük” anlamına gelen sembol kullandı.

Anka Haber Ajansı

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