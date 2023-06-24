Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e Tebrik Telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan olarak seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3. Olağan Kurultay'da yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla aradı ve tebrik etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda kullanılan 1151 oyun 1127’sini alarak yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener’i telefonla aradı ve tebrik etti.
Anka Haber Ajansı