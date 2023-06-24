Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e Tebrik Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan olarak seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.