Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Anayasa Yanıtı: “Çağrı Yapanların Önce Anayasaya Uyması Lazım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına; "Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında konuştu. Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını yeni anayasa ile “taçlandırma” çağrısını yaparak, “Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk döneminde tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Böylece yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını ilanihaye sona erdirme imkanı bulacağız” dedi.

Genel Kurul toplantısını, locadan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın konuşmasının ardından ayrılırken basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın anayasa çağrısı ile ilgili soruya, “Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı