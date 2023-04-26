Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Geçmiş Olsun Mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlandı ve canlı yayına bir süre ara verildi. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı