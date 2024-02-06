Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: “Konuştukça O; Çağlar Utandı, Kentler Utandı, İnsanlık Utandı Ama O Utanmadı”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı konuşmayı alıntılayarak “Konuştukça o; çağlar utandı, kentler utandı, insanlık utandı ama o utanmadı” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı konuşmayı alıntılayarak “Konuştukça o; çağlar utandı, kentler utandı, insanlık utandı ama o utanmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Hatay’da yaptığı konuşmada, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerini, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Konuştukça o; çağlar utandı, kentler utandı, insanlık utandı ama o utanmadı” sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın konuşmasının ve depreme ilişkin görüntülerin de yer aldığı videoda şunları söyledi:

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK FELAKETLERİNDEN BİRİ OLAN 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİ’NİN BİRİNCİ YILINDA YİTİRDİKLERİMİZİ HÜZÜN VE RAHMETLE ANIYORUM”

“Bu felaketlerde kamu kurumlarının belediyeler ve sivil toplum kuruşları ile iş birliği önemli. Ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Birçok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı. Özetle her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Vallahi de bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar. Çok net söyleyeyim: Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan’dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 Depremleri’nin birinci yılında yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı