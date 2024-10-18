Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'hançer'li Açıklamasına Sert Yanıt...

Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'hançer'li Açıklamasına Sert Yanıt...

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz" sözlerine yanıt verdi, Kılıçdaroğlu, "12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu. Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile, 'Allah belanı versin!' Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış 'hanç

(ANKARA) - Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz" sözlerine yanıt verdi, Kılıçdaroğlu, "12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu. Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile, "Allah belanı versin!" Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış "hançer" diyorsun" dedi.

Erdoğan'ın "hançer" göndermesine Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle:

"Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin"

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene. 5'li çeteler eliyle milletin parasına, uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu. Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile, "Allah belanı versin!" Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış "hançer" diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."

Anka Haber Ajansı

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