Kılıçdaroğlu'ndan Eski Etimesgut İlçe Başkanı Öktem'e Taziye Ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay yeğeni Turan Ulaş’ı trafik kazasında kaybeden eski CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem’e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay yeğeni Turan Ulaş’ı trafik kazasında kaybeden eski CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem’e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay yeğeni Onur Öktem’i trafik kazasında kaybeden eski CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem’e taziye ziyaretinde bulunarak ailesine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.
Anka Haber Ajansı