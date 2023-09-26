Kılıçdaroğlu'ndan Hıfzı Topuz İçin Taziye Mesajı: "Eserleri İle Daima Yaşayacaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hıfzı Topuz için taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz’un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ömrü boyunca yazmaya ve bilgi birikimini nesilden nesile aktarmaya devam eden Topuz, eserleri ile daima yaşayacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hıfzı Topuz için taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz’un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ömrü boyunca yazmaya ve bilgi birikimini nesilden nesile aktarmaya devam eden Topuz, eserleri ile daima yaşayacaktır” dedi.

Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, bugün İstanbul’da 100 yaşında yaşamını yitirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz’un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ömrü boyunca yazmaya ve bilgi birikimini nesilden nesile aktarmaya devam eden Topuz, eserleri ile daima yaşayacaktır.”

Anka Haber Ajansı