Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na: İşte Benim Evladım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’daki Millet Buluşması’nda çekilen bir fotoğrafı Twitter hesabında paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “İşte benim evladım” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’daki Millet Buluşması’nda çekilen bir fotoğrafı Twitter hesabında paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “İşte benim evladım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bugün Trabzon’a gitti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Millet Buluşması programında konuştu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; buluşmadan çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “İşte benim evladım” mesajını verdi.

Anka Haber Ajansı