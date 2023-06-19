Kılıçdaroğlu’ndan Saldırıya Uğrayan Gazeteci Sinan Aygül’e Geçmiş Olsun Telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis’te darp edilen gazeteci Sinan Aygül ile telefonda konuştu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis’te darp edilen gazeteci Sinan Aygül ile telefonda konuştu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tatvan Belediyesiyle ilgili yolsuzluk ve arazi satışları haberleri yapan gazeteci Sinan Aygül, 17 Haziran cumartesi günü saldırıya uğramıştı. Aygül, saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Aygül’e geçmiş olsun dileklerini ileterek hukuki desteğe hazır olduğunu söyledi.
Anka Haber Ajansı