Kılıçdaroğlu'ndan, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’a Taziye Mektubu: “Halklarımızın Ortak Acılarını Paylaşıyoruz”

Kılıçdaroğlu'ndan, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’a Taziye Mektubu: “Halklarımızın Ortak Acılarını Paylaşıyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a Suriye’yi de vuran deprem nedeniyle taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektupta, “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a Suriye’yi de vuran deprem nedeniyle taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektupta, “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Esad’a Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve Suriye’yi de etkileyen depremler nedeniyle taziye mektubu gönderdi. CHP’den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektubu şöyle:

“6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur… Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.”

Anka Haber Ajansı

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