Kılıçdaroğlu’ndan Tayfun Kahraman’ın Kızı Vera’ya: “Bir Sonraki Bayramı Babanla Kutlayacaksın Vera"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; Gezi Parkı davası tutuklularından şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın kendisine selam gönderdiği videoyu alıntılayarak “Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı:) 23 Nisan'ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; Gezi Parkı davası tutuklularından şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın kendisine selam gönderdiği videoyu alıntılayarak “Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı:) 23 Nisan'ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum” mesajını paylaştı.

Gezi Parkı Davası kapsamında 25 Nisan 2022 tarihinden beri tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızı Vera’nın bir videosunu bugün Twitter hesabında paylaştı. Demir Kahraman, videoya “Bizim mutfaktan Kemal Amca'nın mutfağına çok selam var. Bugün 23 Nisan, söz Vera'nın” notunu düştü. Vera, videoda Kılıçdaroğlu’na selam yollayarak, “23 Nisan kutlu olsun, Atatürk’ten armağan. Kemal Amca’ya sevgiler. Babamı çok özledim” dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; Meriç Demir Kahraman’ın paylaşımını alıntılayarak “Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı:) 23 Nisan'ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Davası, 25 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. Karara göre; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan 18 yıl, Osman Kavala’ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Anka Haber Ajansı