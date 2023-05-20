Kılıçdaroğlu'ndan Vakıfbank Ve Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımlarına Kutlama Mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Vakıfbank Ve Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımlarına Kutlama Mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı, bizlere büyük gurur yaşattığı müsabakada başta Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan VakıfBank’ı ve finalde mücadele veren Eczacıbaşı’nı yürekten kutluyorum” mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı, bizlere büyük gurur yaşattığı müsabakada başta Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan VakıfBank’ı ve finalde mücadele veren Eczacıbaşı’nı yürekten kutluyorum” mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İtalya'nın Torino kentinde yapılan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında ilk kez karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı, bizlere büyük gurur yaşattığı müsabakada başta Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan VakıfBank’ı ve finalde mücadele veren Eczacıbaşı’nı yürekten kutluyorum”

Anka Haber Ajansı

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