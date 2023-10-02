Kılıçdaroğlu’ndan, Veteriner Hekim Mikail Bozlağan’ın Ailesine Taziye Telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da dün düzenlenen terör saldırısı öncesi teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen Veteriner Hekim Mikail Bozlağan’ın ailesini aradı, başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da dün düzenlenen terör saldırısı öncesi teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen Veteriner Hekim Mikail Bozlağan’ın ailesini aradı, başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da dün düzenlenen terör saldırısı öncesi teröristler tarafından öldürülüp, aracı gasp edilen Veteriner Hekim Mikail Bozlağan’ın ailesini telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Bozlağan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Anka Haber Ajansı