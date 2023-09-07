Kılıçdaroğlu’nun Açtığı Davada Soylu Mahkum Oldu; Chp Liderine 40 Bin Lira Ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı davayı kazandı. Soylu, Kılıçdaroğlu’na 40 bin lira tazminat ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Soylu’yu 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Kararı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik şunları belirtti:

“Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk. 18 Kasım 2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40 bin lira tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz...”

Anka Haber Ajansı