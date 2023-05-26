Kılıçdaroğlu’nun Babala Tv Yayını Muratpaşa’da Yasaklandı

Kılıçdaroğlu’nun Babala Tv Yayını Muratpaşa’da Yasaklandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayınındaki konuşmalarını yayınlamak için kurulan LED ekran, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, seçim kurulu kararıyla kaldırıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayınındaki konuşmalarını yayınlamak için kurulan LED ekran, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, seçim kurulu kararıyla kaldırıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayınındaki konuşması, Antalya Muratpaşa’da kurulan LED ekranda yayınlanmak istendi ancak AKP İlçe yöneticisinin başvurusu üzerine Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu yayının izletilmesini önledi. İlçe Seçim Kurulu bu yayını “propaganda” olarak değerlendirerek, LED ekranın kaldırılmasına karar verdi. Antalya İl Seçim Kurulu da CHP’nin itirazını kabul etmedi.

İlçe Seçim Kurulu kararında, “… plakalı reklam aracının seçim sonuçlanıncaya kadar propaganda yasakları kapsamında propaganda yayınlarının yasaklanmasına ve ruhsat sahibine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile bilgi verilmesine oy çokluğu ile karar verildi” denildi.

Karara CHP ve İYİ Partili üyeler karşı çıkarken, söz konusu yayının propaganda içermediğine işaret etti. Karşıoyda, “Kamu oyunun üstün yararı gözetilerek, gerçeklere ulaşmasını sağlamak amacıyla sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmakta olup, seçime yönelik bir propaganda enstrümanı olarak değerlendirilmesi kararına katılmıyoruz” denildi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü imkanı kullanarak kendisinin de kabul ettiği şekilde montajlanmış görüntülerle bir seçim kampanyası yaptığını söyleyerek, “Gerçeğin kendisinin ne kadar ürkütücü olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

Anka Haber Ajansı

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