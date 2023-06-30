Kılıçdaroğlu’nun Dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kılıçdaroğlu’nun Dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara Batıkent’teki Pirsultan Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara Batıkent’teki Pirsultan Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün; 78 yaşındaki dayısı Hüseyin Gündüz için Ankara Batıkent’teki Pirsultan Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ve çok sayıda CHP milletvekili katıldı.

Gündüz, cemevindeki cenaze töreninin ardından Elvan Mezarlığı'nda defnedildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri… Deva Partisi Heyetleri, 15 Partiyle Bayramlaştı
Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri… Deva Partisi Heyetleri, 15 Partiyle Bayramlaştı
Ali Babacan: “Mehmet Şanver İle Beraber Yol Yürüdüğümüz İçin Bir Kez Daha Onur Duydum”
Ali Babacan: “Mehmet Şanver İle Beraber Yol Yürüdüğümüz İçin Bir Kez Daha Onur Duydum”
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ankara’da Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ankara’da Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Chp, Merdan Yanardağ İçin Milletvekili Heyeti Görevlendirdi
Chp, Merdan Yanardağ İçin Milletvekili Heyeti Görevlendirdi
Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri... İyi Parti, Parti Genel Merkezinde 8 Partiyle Bayramlaştı
Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri... İyi Parti, Parti Genel Merkezinde 8 Partiyle Bayramlaştı
Ömer Fethi Gürer: "Ekmek Fiyatının Değişmesi Dar Gelirlinin Sofrasındaki Ekmeği Küçültecektir"
Ömer Fethi Gürer: "Ekmek Fiyatının Değişmesi Dar Gelirlinin Sofrasındaki Ekmeği Küçültecektir"