Kılıçdaroğlu’nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Ağabeyi Hüseyin Özdağ, Eskişehir’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kılıçdaroğlu’nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Ağabeyi Hüseyin Özdağ, Eskişehir’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: MELTEM KARAKAŞ - TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Eskişehir’de; eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene, Hüseyin Özdağ’ın eşi Nurten Özdağ ve oğlu Cenk Özdağ’ın yanı sıra; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AKP MKYK üyesi Burhan Sakallı, Özdağ’ın öğrencileri, akademisyen dostları, CHP kurmayları ve yurttaşlar katıldı.

Akademisyen Derya Yurtaydın Özkar, Özdağ için yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çok kıymetli hocamız kişisel olarak benim üzerinde de büyük emeği ve hakkı olan Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Özdağ değerli bir bilim adamı, insani özellikleri yüksek bir hoca, hayatı boyunca Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmış demokrat bir insandı. Maalesef hocamız erken denilecek bir yaşta kaybettik hepimizin başı sağ olsun ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Özdağ, törenin ardından Eskişehir Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Anka Haber Ajansı

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