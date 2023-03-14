Kılıçdaroğlu’nun Hatay’ın Sınır Köyü Kuşaklı’da Dinlediği Vatandaş: “Bizi Kurtarın Bu İnsanlardan. Bıktık”

Kılıçdaroğlu’nun Hatay’ın Sınır Köyü Kuşaklı’da Dinlediği Vatandaş: “Bizi Kurtarın Bu İnsanlardan. Bıktık”

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, deprem bölgesi Hatay Reyhanlı’ya bağlı sınır köyü Kuşaklı’da dinlediği yurttaş; “Artık yeter bizi kurtarın bu insanlardan. Ülkeyi bitirdi. Bıktık. Ayaklarınıza sağlık” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, deprem bölgesi Hatay Reyhanlı’ya bağlı sınır köyü Kuşaklı’da dinlediği yurttaş; “Artık yeter bizi kurtarın bu insanlardan. Ülkeyi bitirdi. Bıktık. Ayaklarınıza sağlık” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı Köyünde, sınırın sıfır noktasında açıklama yaptıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir depremzede, Kılıçdaroğlu'na; “Buraya geldiğiniz için size ve ekibinize Hatay adına teşekkür ediyorum. Artık yeter bizi kurtarın bu insanlardan. Ülkeyi bitirdi. Bıktık. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin” dedi.

Anka Haber Ajansı

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