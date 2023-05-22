Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” Adlı Kitabı Çıktı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ballıca köyünde yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak başlayan yaşam hikayesindeki önemli kesitlerin ve siyasette bilinmeyen hikayelerinin yer aldığı “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanan 176 sayfalık kitap Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Gazeteci Ayşe Nurhan Fıratlı’nın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaj ve uzun soluklu araştırmasının ardından kaleme aldığı kitap, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşam hikayesi çerçevesinde, cumhuriyetin ilk yıllarına, o yıllardaki yaşam ve eğitim koşullarına da ışık tutuyor.

Kitapta, yaşamı boyunca hak-hukuk-adaletten, mazlumdan, ezilenden, aç, kimsesiz kalandan yana olan; kişiliği doğruluk, dürüstlük temelinde şekillenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir topluluğa yaptığı ilk konuşma da yer alıyor. İlkokul ikinci sınıfta 10 kıtalık İstiklal Marşı’nın tamamını hiç teklemeden okuduğu için büyük alkış alan küçük Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha ortaokul yıllarında ülkenin, insanlığın sorunları üzerine kafa yormaya başladığı anlatılan kitapta, ortaokulda yazdığı ilk şiiri “Açlık”ın hikayesine de yer veriliyor.

Kitapta yer alan bilgilere göre ailede üniversitede okuyan tek çocuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun sorumluluğunu hep omuzlarında hissetmiş ve ilkokuldan itibaren tüm okulları birincilikle bitirmiş ama ülkesinin sorunlarına olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmemiş. Ankara’da Akademi’de okuduğu yıllarda tatil için evine dönerken bavuluna bakanlıklardan topladığı istatistikleri, belgeleri, dokümanları doldurmuş, her yıl başka bir konuda araştırma yapmış. İlk konusu da “Rakamlarla Türkiye” olmuş.

Kitapta yer alan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun yaşamında gelenek ve görenekler de önemli yer tutmuş. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu ailede, babasının yanında eşi ile konuşan ilk çocuk olmuş. Selvi Hanım ile yaşadıkları büyük aşkın da yer aldığı kitapta, o olay şöyle anlatılmış;

“Evlilikleri daha bir yılı doldurmamıştı. Babası Kamer Bey ve annesi Yemuş Hanım ziyaretlerine geldi. Memnundular ama bir sıkıntı vardı. Yemek hazırlanıyor, çay-kahve ikram ediliyor, yatak döşek hazırlanıyor ama bu süre içinde Kemal, eşi Selvi ile tek cümle konuşamıyordu. Öyleydi işte, babalarının yanında eşleri ile konuşmaları saygısızlık addediliyordu. Kemal eşine bir şey söyleyecek oluyor, son anda kendini tutuyordu. Sonunda her zaman olduğu gibi derdini annesine anlattı. Babasının yanında da eşiyle konuşabilmek istediğini söyledi. Annesi Yemuş Hanım münasip bir dille oğlunun dileğini iletti. Baba Kamer Bey’in izin vermesiyle Kemal Kılıçdaroğlu ailede anne babasının yanında eşiyle konuşmasına izin verilen ilk kişi oldu.”

Kitapta, Aile Destekleri Sigortası ve 25 gün süren ünlü Adalet Yürüyüşü de ayrıntılarıyla anlatılıyor.

“HERKES, ZULME KARŞI ÇIKACAK”

Kitabın arka kapağında, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü’nün ardından Maltepe’de düzenlediği Adalet Mitingi’nde yaptığı konuşmadan şu değerlendirmelere yer verildi:

“Herkes umut tohumlarını yeniden eksin. Ülkemiz için doğuyoruz, çocuklarımız için doğuyoruz, torunlarımız için doğuyoruz. Bayrağımız, vatanımız, ülkümüz için doğuyoruz. Kimsenin kimliğine, kimsenin inancına, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeden, karışmadan, onurluca yaşayacağımız bir Türkiye için doğuyoruz. Şimdi kulakları sağır olan birilerine ve dünyaya sesleniyorum: Adaletsizliğe, haksızlığa, zulme karşı çıkacağız çünkü inancımızda diyor ki: ‘Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır.’ Şeytan olmayacak bu ülkede herkes ama herkes zulme karşı çıkacak.”

Anka Haber Ajansı