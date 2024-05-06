Kiliseden Camiye, Sonra Müzeye Çevrilen Tarihi Kariye, Cami Olarak İbadete Açıldı

(İSTANBUL)- Ayasofya’dan sonra kiliseden camiye çevrilen önemli eserlerden İstanbul Edirnekapı'daki Kariye Camii, 4 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle ibadete açıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde bulunan ve 6. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, İstanbul'un fethinin ardından 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. 1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresi’ne bağlanarak müze haline getirilen Kariye, hukuki süreçlerin ardından 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu. Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

KARİYE CAMİİ İBADETE AÇILDI

Kariye Camii, bugün Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni’yle ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan İstanbul’a telekonferans yoluyla katıldığı açılışta, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Yavuz Güner ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da hazır bulundu.

Kariye Camii hakkında Erdoğan’a bilgi veren İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, “Kariye Camiimiz 79 yıl sonra tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nden 79-80 yıl sonra daha önceden cami olarak kullanılan mekan müzeye çevrilmişti. 1947 yılından sonra müze haline gelen bu cami, tekrar vakıflarımızın gayret ve himmetleriyle tadilattan geçirilmiş ve bugün inşallah yeniden ibadete açılarak İstanbulumuzda müminlerle buluşacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından Erdoğan’ın talimatıyla kurdele kesilerek Kariye Camii ibadete açıldı.

DEPREMLERE RAĞMEN AYAKTA KALMAYI BAŞARAN NADİDE BİR ESER

Doğu Roma döneminde saray kilisesi ve şapel olarak kullanılan Kariye, bölgedeki çok sayıda depreme rağmen ayakta kalmayı başarmış nadide eserler arasında bulunuyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğinin bir parçası olan Kariye, mimari üslubu, mekan tasarımı, boyutları, mozaik, fresk gibi bezeme öğeleri ve çeşitli dönem ekleriyle eşsiz bir tarihi belge niteliği taşıyor. Kariye Camii'nin ibadet yapılacak bölümlerindeki mozaikler tıpkı Ayasofya'daki gibi kapatılırken, turistlerin gezeceği bölümler de ayrıldı.

Anka Haber Ajansı