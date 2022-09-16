Kilis'te Tüfekli Saldırı: 3 Yaralı

Kilis'te Tüfekli Saldırı: 3 Yaralı

KİLİS'te, İ.A., aralarında husumet olduğu belirtilen H.Y.'ye tüfekle ateş etti.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, İ.A., aralarında husumet olduğu belirtilen H.Y.'ye tüfekle ateş etti. H.Y. ile olay yerinden geçen 2 kişi yaralandı.

Tüfekle yapılan saldırı akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı motosiklet ile giden İ.A. husumetli olduğu H.Y.'ye ateş açtı. İ.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalar H.Y. ile bu sırada olay yerinden geçen A.B. ve M.Ö.'ye isabet etti. Yaralanan 3 kişi ihbarla gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İ.A. ise kısa süre sonra suç aleti av tüfeği ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Polis, İ.A.'yı gözaltına alırken, motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

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Kilis'te Tüfekli Saldırı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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