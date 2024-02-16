Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur: “Kınık İçin Kanımın Son Damlasına Kadar Savaşacağım”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kınık'taki Halk Buluşması'nda konuşan Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, “Bu şehrin dağına, ovasına, havasına, suyuna ve insanlarına sevdalıyım. Ben alın teri dökmeyi bu topraklarda öğrendim. Size söz veriyorum. Kınık için kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Ben gücümü sizlerden alıyorum. İşimiz Kınık, gücümüz Kınık” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kınık'taki Halk Buluşması'nda konuştu. Tugay, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Daha önce defalarca geldim Kınık’a. Kınık, ben Karşıyaka Belediye Başkanıyken bizim kardeş ilçemiz olmuştu. Kınık’a her geldiğimde burayı daha fazla tanıdığımda dünya cenneti bir yer olduğunu anladım. Çiftçisiyle, üreticisiyle, kadını ve erkeğiyle müthiş bir potansiyel var. Ama Kınık yeteri kadar gelişmemiş. O günlerde karar verdim. Eğer bir gün Kınık’a hizmet etme şansı bulursam Kınık’a çok gelip gideceğim ve Kınık benim şehrim olacak diye. Ben bundan sonra burada ev sahibiyim. Siz bana hoş geldin demeyin, ben size merhaba diyeyim. Sizlerin her derdi benim derdim. Ben ne yapacağım? Sizlerin oylarıyla Kınık’a belediye başkanı yapacağınız belediye başkanımız Sema Bodur ile birlikte. Kınık’ın altyapısı, sosyal belediyeciliği bizde. Bundan sonra sıkıntısı olan herkes yanında bizi görecek. Biz Kınık’ı kalkındırmak ve Kınık’ı İzmir’in en güzel, bakımlı ve gelişmiş ilçelerinden biri yapmak için gece gündüz çalışacağız. Size söz veriyorum Kınık’ı iyileştireceğim. Çok kararlı ve istekliyiz.”

“İŞİMİZ KINIK, GÜCÜMÜZ KINIK”

Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur ise “Çıktığım bu yolda beni bu göreve layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Kınık’ı sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tarihimize, bölgemize ve bizlere yakışır şekilde hep birlikte el ele yöneteceğiz. Ben bu şehrin evladıyım. Bu şehrin dağına, ovasına, havasına, suyuna ve insanlarına sevdalıyım. Ben alın teri dökmeyi bu topraklarda öğrendim. Size söz veriyorum Kınık için kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Ben gücümü sizlerden alıyorum. İşimiz Kınık, gücümüz Kınık” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı