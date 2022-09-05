Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. F.S. ile V.Y., tartıştıkları C.D. ve O.D. isimli kardeşlere tabancayla ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kardeş, tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerden V.Y. polis ekiplerince yakalanırken, F.S.'nin arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı