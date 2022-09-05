Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu

Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. F.S. ile V.Y., tartıştıkları C.D. ve O.D. isimli kardeşlere tabancayla ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kardeş, tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerden V.Y. polis ekiplerince yakalanırken, F.S.'nin arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızını Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü
Kızını Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü
Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın
Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın
Traktör Devrildi; Sürücünün Annesi Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralı
Traktör Devrildi; Sürücünün Annesi Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralı
Ordu'ya Şehit Ateşi Düştü
Ordu'ya Şehit Ateşi Düştü
Msb: Helikopterin Kaza Kırıma Uğraması Sonucu 1 Asker Şehit Oldu
Msb: Helikopterin Kaza Kırıma Uğraması Sonucu 1 Asker Şehit Oldu