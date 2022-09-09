Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

KAYSERİ'de, kıraathanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayıp, tabanca ile vurulan Özdal Çetin, ağır yaralandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kıraathanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayıp, tabanca ile vurulan Özdal Çetin, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokaktaki kıraathanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Özdal Çetin, kimliği belirsiz 1 kişinin tabancayla dışarıdan ateş açması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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