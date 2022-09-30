Kiraz, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Kiraz, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

NİĞDE'de, Mehmet Büyüksaraç (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Kiraz Büyüksaraç'ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, Mehmet Büyüksaraç (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Kiraz Büyüksaraç'ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Nar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Büyüksaraç, 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı 1 çocuk annesi eşi Kiraz Büyüksaraç ile konuşmak için buluştu. Burada çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Büyüksaraç, eşini 10 yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kiraz Büyüksaraç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Büyüksaraç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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