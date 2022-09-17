Kırgız-tacik Sınır Çatışmaları: 24 Kırgız Hayatını Kaybetti, 121 Yaralı

KIRGIZİSTAN, (DHA) – Kırgızistan hükümeti tarafından 14 Eylül'de Batken bölgesinde başlayan çatışmaların gidişatına dair kronolojik bir açıklama yapıldı. Öte yandan Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle 24 Kırgız'ın hayatını kaybettiğini ve 121 kişinin yaralandığını duyurdu.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde dün bir araya gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un "ateşkes ve tarafların ateş hattından çekilme" kararına rağmen bugün itibariyle zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

Kırgızistan hükümeti tarafından 14-17 Eylül arasında gerçekleşen olayların kronolojisine dair yapılan açıklamada, 14 Eylül'den itibaren zaman zaman Tacikistan sınır güçlerinin Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Kırgız yerleşim yerleri ile sınır güçlerine havan topuyla ateş açtığı ve Kırgız sınır muhafızlarının karşılık verdiği belirtildi.

'TACİK TARAFINDA DA SİVİL KAYIPLAR VAR'

İki ülkenin heyetlerinin aralıklarla ateşkes için görüşmelerine rağmen çatışmaların devam ettiği ifade edildi. Kırgız hükümetinin açıklamasında, Tacikistan tarafından da sivil kayıplar verildiği ifade edilip sayı konusunda bilgi verilmedi. 16 Eylül olaylarına dair açıklamada Kırgız hükümeti "Çatışmaya Tacikistan Cumhuriyeti'nden kimliği belirsiz üniformalı ve herhangi bir silahlı teşkilata ilişkin işareti olmayan kişiler katılıyor" denildi.

Kırgızistan tarafından çatışma bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinden 136 bin kişinin tahliye edildiği ve tahliye olanlara başkent Bişkek'teki bazı otellerin ismi verilerek buralarda geçici olarak konaklayabilecekleri açıklandı.

ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULDU

Tekrar bir araya gelen iki ülkenin heyetleri, dün akşam itibariyle provokasyonların önlenmesi ve iki ülkenin askeri yetkililerin bölgeye yakın bir karakolda "ortak harekat merkezi" kurmaları kararlaştırıldı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamalarda, bugün kadar 24 Kırgız'ın hayatını kaybettiğini ve 121 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kırgız hükümetinin açıklamasında bugün havan topu ateşinin tekrar başladığı ifade edildi. Kırgızistan Sınır yetkilileri son yaptıkları açıklamada bugün itibariyle çatışmaların tekrar durduğu ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı