Kırıkkale Irmak Köyünde Vatandaşlar Köy Okulunun Yeniden Açılmasını İstiyor

Kırıkkale Irmak Köyünde Vatandaşlar Köy Okulunun Yeniden Açılmasını İstiyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde vatandaşlar geçen yıl eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde kapatılan köy okulunun tekrar açılmasını istiyor. Irmak köyüne giden CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, "Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacağım. Irmak köyü ve sizler sahipsiz değilsiniz. Sizin nefesiniz, sesiniz olmaya çalışacağım" dedi.

AHMET ÜNAL

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde vatandaşlar geçen yıl eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde kapatılan köy okulunun tekrar açılmasını istiyor. Irmak köyüne giden CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, "Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacağım. Irmak köyü ve sizler sahipsiz değilsiniz. Sizin nefesiniz, sesiniz olmaya çalışacağım" dedi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Irmak köyünün okulu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinde kapatılmıştı. Taşımalı eğitim gören öğrencilerin öğrencilerin velileri kapatılan köy okullarının tekrar açılmasını istiyor.

Irmak köyüne giden CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, Önal’a çocuklarının taşımalı eğitim ile eğitim öğretim yılına devam ettiklerini ve her gün başka bir servis şoförünün geldiğini, bu nedenle akıllarının çocuklarında kaldığını, bunun için de köy okulunun tekrar açılmasını istediklerini belirtti.

"SAHİPSİZ DEĞİLSİNİZ"

Kış aylarının gelmesi ile birlikte köyün Kırıkkale-Ankara kara yolunun kenarında bulunması nedeniyle trafik kazalarının çoğaldığını söyleyen veliler, köy okulunun tekrar eğitim öğretime açılmasını istedi. Milletvekili Önal’dan bu konuda destek isteyen veliler, bazı komşularının çocuklarını taşımalı eğitim yerine normal eğitimlerine devam etmeleri için köylerinden il veya ilçe merkezlerine taşındığını, bununla birlikte köylerindeki nüfusun azaldığını belirtti.

Konunun takipçisi olacağını belirten Ahmet Önal, "Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacağım. Irmak Köyü ve sizler sahipsiz değilsiniz. Sizin nefesiniz, sesiniz olmaya çalışacağım" dedi.

Anka Haber Ajansı

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