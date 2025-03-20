Kırıkkale, Kar Yağışı Altında Ekrem İmamoğlu İçin Yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale İl Başkanlığı, parti binası önünde kar yağışı altında İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın da katıldığı etkinliğe, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yapılan yürüyüşün ardından yüzlerce kişi hep bir ağızdan ‘Atatürk’ün Gençliği Hitabesini’ okudu.

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale İl Başkanlığı, parti binası önünde kar yağışı altında İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın da katıldığı etkinliğe, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yapılan yürüyüşün ardından yüzlerce kişi hep bir ağızdan ‘Atatürk’ün Gençliği Hitabesini’ okudu.

CHP İl Binası önünde başlayan destek yürüyüşü, saat kulesi önünde sona erdi. Etkinlikte, genci yaşlısı yüzlerce yurttaş bir araya gelerek, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Saat Kulesi önünde kalabalığa seslenen CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım, hakka hukuka adalete gönül vermiş Kırıkkale’nin yürekli evlatları, yargı darbesine dur demek için kalbi bizimle atan vicdanlı insanlar, bu soğuk havada içimizi cayır cayır yakan hukuksuzluğa başkaldırmak için bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Bundan tam bir yıl önce birçok büyükşehir ve il belediyesinde rekor oylar aldık. Türkiye’nin birinci partisi 31 Mart 2024’ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Yerel yönetimlerde gösterdiğimiz bu başarı, iktidarın ilk yapılacak seçimde değişeceğinin en büyük göstergesidir. İşte bu gün tam da bu nedenle partimize, belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı aday adayımıza saldırmaktadırlar.

AKP’nin tüm güçlerini sandıkta 4 kez mağlup eden Sayın Ekrem İmamoğlu’na işte bu nedenle saldırıyorlar. Aslında saldırdıkları Ekrem başkan değil, milletin ta kendisidir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbenin ta kendisidir. Halkı rehin alamazsınız. Milli irade diye diye koltuklara oturup, aynı milletin iradesini yok sayamazsınız. Bizler halkın öz evlatlarıyız. Biz kimseyi oy verdiği partiye göre ayrıştırmayız. Hangi partiye oy verirse versin Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı bizim için eşittir. Ancak gücünü kaybetmemek için halka zulmedenleri affetmiyoruz. Mahkemeler Türk Milleti adına karar verirler. Çağrımız odur ki bir dönüp bakın ülkeye verdiğiniz zararı görün ve bu yanlıştan dönün. Halk bir kez kararını verdi. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Bileğimizi bükemeyeceksiniz, bize diz çöktüremeyeceksiniz. Siz bilmezsiniz ama bizim yolumuzu iki mavi gözün ışığı aydınlatıyor. Bizim mayamızda hak var hukuk var adalet var. Bizim mayamızda akıl var vicdan var. Bizim mayamızda Mustafa Kemal Atatürk var."

Yapılan konuşmaların ardından yüzlerce kişi hep bir ağızdan ‘Atatürk’ün Gençliği Hitabesini’ okudu.

Anka Haber Ajansı