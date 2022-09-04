Kırıkkale'de 4 Katlı Binada Yangın

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 30 dakikada söndürüldü. 3'üncü kattaki daire, kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında Osman Yüksel'e ait dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşular, ev sahibinin işte olduğu sırada yangını fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, 30 dakikada alevleri söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı