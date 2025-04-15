Kırıkkale'de Ekrem İmamoğlu İçin Oturma Eylemi Ve İmza Kampanyası Sürüyor

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı’nın CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı oturma eylemi ve imza kampanyası sürüyor.

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - CHP Kırıkkale İl Başkanlığı’nın CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı oturma eylemi ve imza kampanyası sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda her gün saat 15.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilen eyleme, bugün CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ’ın çağrısıyla kalabalık bir vatandaş grubu katıldı. Eylemde, katılımcılar yanlarında getirdikleri sazlarla hep birlikte “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” şarkısını söyledi.

Oturma eyleminin ikinci gününde ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan İl Başkanı Bozdağ, anayasal hakkını kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencilerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ettiklerini vurguladı. Bozdağ, “Eylemimizi dün gençlik kollarımızla başlattık, bugün ise halkımızın geniş katılımıyla sürdürüyoruz. Bu eylem sadece siyasi tutuklular için değil, aynı zamanda geçim sıkıntısı çeken, evinde tenceresi kaynamayan ve ülkenin geleceğinden kaygı duyan herkes için” dedi.

Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması için imza kampanyasının da sürdüğünü belirten Bozdağ, “Ülkenin yönetilemediğini, savrulduğunu görüyoruz. Tek çözüm, bir an önce sandığın halkın önüne getirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, destek veren tüm Kırıkkalelilere teşekkür ederek, oturma eylemlerinin her gün saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda devam edeceğini duyurdu.

Anka Haber Ajansı