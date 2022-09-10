Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Polis memuru H.P. (28) yönetimindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memuru H.P.'nin kullandığı otomobil devrilerek yan durdu. Kazada polis memuru H.P. ile H.A., T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar ise otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Trafik Kazasında 3 Aylık Çocuğunu Üstüne Kapanarak Korudu
Trafik Kazasında 3 Aylık Çocuğunu Üstüne Kapanarak Korudu
Kamyonet Beton Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kamyonet Beton Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Metrobüs Kazası Sonrası Dakikalarca Yol Yürüdüler
Metrobüs Kazası Sonrası Dakikalarca Yol Yürüdüler
Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız Kadrolar Gelince Bu Tür Kazalar Yaşamaya Başladık
Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız Kadrolar Gelince Bu Tür Kazalar Yaşamaya Başladık
Köy Evi Yangında Küle Döndü
Köy Evi Yangında Küle Döndü
Avcılar’da İki Metrobüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 42 Yaralı
Avcılar’da İki Metrobüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 42 Yaralı
'yol Verme' Tartışmasında Baba Ve Oğlunun Öldürülmesiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyede
'yol Verme' Tartışmasında Baba Ve Oğlunun Öldürülmesiyle İlgili 4 Şüpheli Adliyede