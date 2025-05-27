Kırıkkale'de İrtikap Operasyonu: Eski İlçe Belediye Başkanı Dahil 8 Gözaltı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak menfaat sağlama (irtikap)" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında MHP’li eski belediye başkanı bulunuyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski Yahşiyan Belediye Başkan O.T. ile birlikte M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen diğer iki şüpheli Ü.T. ve K.T.’nin ise il dışında oldukları ve bulundukları yerlerden alınarak Kırıkkale’ye getirileceği öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anka Haber Ajansı