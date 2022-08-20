Kırıkkale'de Ormanlarında Dronlu Denetim

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, orman yangınları nedeniyle girişi yasaklanan bölgelerde, gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan dronla da denetimler yapıldı. Türkiye'de yaz aylarında artan orman yangınları nedeniyle Kırıkkale'de 30 Eylül'e kadar ormanlara girişler yasaklandı. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Olası yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dronlarla havadan denetim yaparak kontrollerini sürdürdü. Ekipler, kent ormanındaki mesire alanında piknik yapanları da araçlardaki megafonlarla orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı