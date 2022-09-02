Kırıkkale'de Otomobil, Ambulansa Çarptı: 2'si Sağlıkçı 4 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil, Ambulansa Çarptı: 2'si Sağlıkçı 4 Yaralı

KIRIKKALE'de, otomobilin çarpmasıyla 112 ambulansının devrildiği kazada, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, otomobilin çarpmasıyla 112 ambulansının devrildiği kazada, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı 1338'inci Sokak'ta meydana geldi. Hacı C. yönetimindeki 06 YA 5145 plakalı otomobil, ihbarla vakaya giden Emre Ö.'nün kullandığı 71 AAC 214 plakalı 112 ambulansına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulans, 35 metre sürüklendi. Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Eda Nur K. ve Uğur S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kırıkkale'de Otomobil, Ambulansa Çarptı: 2'si Sağlıkçı 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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