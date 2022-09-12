Kırıkkale'de Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

KIRIKKALE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İhsan Çapaş (40) yönetimindeki 06 MGB 58 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ayşegül Almalı'nın (32) kullandığı 06 CNV 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Sıraç Almalı adlı bebek ile Hacer Yurtoğlu (67), Ayşegül Çapaş (12), Mehmet Çapaş (12), Alperen Çapaş (2), Deniz Çapaş (31) ve Güler Çapaş (41) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, bölgede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı görüldü.

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Kırıkkale'de Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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