Kırıkkaleliler, Ekrem İmamoğlu İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek Verdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlatılan imza kampanyası için Kırıkkale’de ilk imzalar atıldı.

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlatılan imza kampanyası için Kırıkkale’de ilk imzalar atıldı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için ülke genelinde başlatılan imza kampanyasına, Kırıkkaleliler ilgi gösteriyor. CHP Kırıkkale İl Başkanlığı önünde açılan stantta ilk destek imzaları Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozda tarafından atıldı. Daha sonra sıraya giren yurttaşlar kampanyayı imzaladılar.

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, "Bayramları bayram gibi yaşamaktan çok uzağız. Bugün bayram ama yüzlerce genç sadece Anayasa'dan kaynaklanan, Anayasa'ya dayanan demokratik haklarını kullandığı için bugün cezaevinde geçirdi. Buradan çocuklarını göremeyen o ailelere de en büyük saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Ekrem Başkanı ne zaman arasak bize destek oldu"

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal ise yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bugünlerde tarih yeniden yazılıyor. Yaşadığımız onca olumsuzluğa, onca sıkıntıya rağmen bir kuşak, bir nesil tarih yazmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu 10 gündür tutuklu. Ama o umudunu hiç kaybetmedi. Mesaj vermeye, destek olmaya, mücadeleyi büyütmeye devam ediyor. Ekrem Başkanımız her zaman Kırıkkale'ye farklı baktığını söyledi. Kırıkkale'yi anlattığımızda "O güzel insanlara, o Kırıkkale’nin, Anadolu'nun yürekli insanlarına selam söyleyin" dedi. Sayın Başkanımla beraber, belediye seçimleri bittikten sonra 2024 31 Mart seçimlerinden sonra Sayın Başkanımızı tekrar ziyarete gittik. Kırıkkale’nin sorunlarını anlattık. Ekrem Başkanımızın bize söylediği şudur; ‘Kırıkkale'den gelecek her talep benim için bir talimattır. Ne gerekiyorsa Kırıkkale’nin yanındayız’ dedi. Ve öyle de bırakmadı, yaklaşık 9 ayda Kırıkkale'ye 20 milyon liradan fazla yatırım yaptı. Su arıtma tesisini ve ana isale hatlarının onarımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'den gelen ekipman ve malzemelerle yaptık. Ne zaman arasak bize destek oldu. O yüzden hiç moralinizi bozmayın, hiç başınızın önüne eğmeyin. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de CHP’li herhangi bir belediye sizlerin yüzünüzü öne eğecek bir şey yaptı. Yapmaz. İftiralara inanmayın."

Anka Haber Ajansı