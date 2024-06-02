Kırklareli'nde Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran Beldesinde Seçimi Chp’nin Adayı Ertuğrul Çamlıca Kazandı

Kırklareli'nde Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran Beldesinde Seçimi Chp’nin Adayı Ertuğrul Çamlıca Kazandı

Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

HABER: MEHMET OFLAZ

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimin tekrarlanmasına karar verdiği Büyükkarıştıran beldesinde kayıtlı 4 bin 950 seçmen için kurulan 16 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 2 bin 286 oy alan CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca seçimi kazandı. DSP'nin adayı Hakan Karaman ise 2 bin 101 oy aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde DSP'nin adayı Halil Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Bunun üzerine CHP, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Anka Haber Ajansı

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