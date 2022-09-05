Kırmızı Işıkta Bekleyen Kamyona Otomobil Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Kırmızı Işıkta Bekleyen Kamyona Otomobil Çarptı: 2 Ağır Yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin sürücü Mehmet Deniz (58) ile eşi Behiye Deniz (55), araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Yasin KESKİN/KARACEBEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin sürücü Mehmet Deniz (58) ile eşi Behiye Deniz (55), araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Karacabey ilçesi, Bursa-Çanakkale kara yolu Şahinköy mevkisinde meydana geldi. Bandırma'dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Mehmet Deniz yönetimindeki 10 V 4101 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Yakup Toprak (27) yönetimindeki 63 AAZ 103 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Deniz ile yanında bulunan eşi Behiye Deniz yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, ihban üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile eşini bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yarlılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kırmızı Işıkta Bekleyen Kamyona Otomobil Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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