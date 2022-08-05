Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada

Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada

DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, otomobile ve motosiklete çarptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)- DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, otomobile ve motosiklete çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu hal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadir Aydın idaresindeki 41 TF 277 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta hızla geçince, kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Fatih Başoğlu kontrolündeki 81 AV 990 plakalı otomobil ile Uğur Aş'ın kullandığı 81 AAB 670 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazaya neden olan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre ileride durdu. Yaralanan motosikletli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadir Aydın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Annesi Kazada Ölen Esin Nur Bebek, Yoğun Bakımda
Annesi Kazada Ölen Esin Nur Bebek, Yoğun Bakımda
Avukat Cinayetinde Eski Kayınbiradere Ağırlaştırılmış Müebbet
Avukat Cinayetinde Eski Kayınbiradere Ağırlaştırılmış Müebbet
'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı
'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı
Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Tutuklandı
Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Tutuklandı
Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada
Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada
Gurbetçi Gençlerin Otomobiline Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gurbetçi Gençlerin Otomobiline Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Pendik'te "ayağımı Ezdin" Cinayeti
Pendik'te "ayağımı Ezdin" Cinayeti