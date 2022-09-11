Kırmızı Işıkta Otomobile Ateş Açıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırmızı Işıkta Otomobile Ateş Açıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mustafa Kırgın (58), hayatını kaybederken, araçta bulunan Orhan Y. ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Y. İle birlikte kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kırgın ve Orhan Y. yaralandı. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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Kırmızı Işıkta Otomobile Ateş Açıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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