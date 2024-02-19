Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Chp'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Chp'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP’nin dün Ankara’da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP’nin dün Ankara’da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

CHP, dün Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği ve aralarında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun da bulunduğu belediye başkan adaylarını tanıttı.

Belediye başkan adaylarının isimlerinin anons edilmeye başlamasıyla birlikte Kırşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte toplu fotoğraf verdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Çorum'da Konuşan Erhan Usta: “Erdoğan’ın Ruh Haline Göre Dış Politika Uygulanıyor”
Çorum'da Konuşan Erhan Usta: “Erdoğan’ın Ruh Haline Göre Dış Politika Uygulanıyor”
Ömer Fethi Gürer, Çiftçileri Ekim Yaptıkları Tarlada Ziyaret Etti
Ömer Fethi Gürer, Çiftçileri Ekim Yaptıkları Tarlada Ziyaret Etti
Tepebaşı Belediye Başkan Ataç Ve Chp Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce, Hal Esnafıyla Buluştu
Tepebaşı Belediye Başkan Ataç Ve Chp Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce, Hal Esnafıyla Buluştu
Özgür Özel, Chp Genel Merkezi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İle Görüştü
Özgür Özel, Chp Genel Merkezi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İle Görüştü
Hatay’da Vatandaşlardan Chp İl Başkanlığı Önünde Lütfü Savaş'a Destek
Hatay’da Vatandaşlardan Chp İl Başkanlığı Önünde Lütfü Savaş'a Destek
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, Partisinden İstifa Etti
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, Partisinden İstifa Etti
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: “31 Mart, Kendi Rekorumuzu Kıracağımız Bir Seçim Olacak”
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: “31 Mart, Kendi Rekorumuzu Kıracağımız Bir Seçim Olacak”