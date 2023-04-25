Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Eğitime Yönelik Hizmet, Proje Ve Politikalarını Anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde eğitime yönelik hizmet ve projelerini anlattı, izledikleri eğitim politikalarına ilişkin soruları yanıtladı. Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Ekicioğlu, farklı branşlarda açtıkları kurslar ve sağladıkları eğitim destekleriyle ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde eğitime yönelik hizmet ve projelerini anlattı, izledikleri eğitim politikalarına ilişkin soruları yanıtladı. Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Ekicioğlu, farklı branşlarda açtıkları kurslar ve sağladıkları eğitim destekleriyle ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 24 Nisan 2023 tarihli 143. sayısında kentte eğitimle ilgili hayata geçirdikleri hizmetleri ve projelerini anlattı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZİN KOŞULLARINDA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN OLMADIĞI AŞİKÂR"

“Göreve gelmeden önce gençlere çağrıda bulunduk, gençlerin en önemli destekçilerimiz olduğunu söyledik. Daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya başladık ve gençleri her zaman yanımızda hissettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gençlerle birlikte karar alacağız ve uygulayacağız. Ülkemizin koşullarında eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı aşikâr.

"2019 YILINDA BAHAR, YAZ VE GÜZ DÖNEMİ OLMAK ÜZERE 18 FARKLI BRANŞTA VERİLEN KURSLARA 1.768 KİŞİ KATILDI"

Yeterli ve nitelikli eğitim almak her gencin hakkı. Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM), öğrencilerin nitelikli eğitim alması için çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılında bahar, yaz ve güz dönemi olmak üzere 18 farklı branşta verilen kurslara 1.768 kişi katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, rehberlik ve danışmanlık, çocuk gelişimi gibi alanlarda öğrenci topluluklarının etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

"ÜCRETSİZ YAPRAK TEST, KİTAP VE EK KAYNAK VERİYORUZ, HAFTALIK DENEME SINAVLARI YAPIYORUZ"

Pandemi döneminde yedi farklı branşta kurslar açtık, bu kurslara 211 kişi katıldı. 2021 yılında ise, daha önce açılan kurslara devam edildi. Destekleme ve yetiştirme kursları açtık, haftalık deneme sınavları yaptık. 2022 yılında Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kış ve yaz döneminde yabancı dil de dahil olmak üzere yedi farklı branşta kurslar düzenledik. Kurslara katılan öğrencilere ücretsiz yaprak test, kitap ve ek kaynak veriyoruz, haftalık deneme sınavları yapıyoruz. Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizden 2022 yılında 1.875 kişi yararlandı.

"2022 YILINDA 750 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE MALZEMESİ DESTEĞİNDE BULUNDUK"

Kırşehir Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi aracılığıyla 2022 yılında 750 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk. 2022- 2023 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere 625.000 TL’lik servis desteği sağladık. Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki öğrencilerin başarısı, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi.

"YKS ÖĞRENCİLERİNE HIZLANDIRILMIŞ AYT-TYT DERSLERİ VERECEĞİZ"

Kurslara devam eden 65 öğrenciden 54’ü üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) kursiyerleri, 2022 yılında üniversitelere yerleşerek kentimizin başarı grafiğini yükseltti. Öğrenci dostu bir kent olarak her zaman adımızdan söz ettirdik. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürüttüğümüz kurslar devam ediyor. Haziran ayında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde, Kırşehir genelinde sınava hazırlanan YKS öğrencilerine hızlandırılmış AYT-TYT dersleri vereceğiz. 2019 yılında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 15 tiyatro oyunu sahnelendi, sekiz sergi açıldı, 3.564 öğrenci kurslara katıldı; 2020 yılında 19 tiyatro oyunu sahnelendi, 22 sergi açıldı, 4.257 öğrenci kurslara katıldı, 2021 yılında 26 tiyatro oyunu sahnelendi, altı sergi açıldı, 3.294 öğrenci kurslara katıldı, 2022 yılında 28 tiyatro oyunu sahnelendi ve 17 sergi açıldı.

45 farklı branşta, bahar döneminde 1.652, yaz döneminde 2.033, güz döneminde 2.507 kişiye kurs hizmeti sunduk. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde şiir atölyesi düzenledik. Depremden etkilenen ailelerin çocukları için psikososyal destek ekipleri oluşturduk.

"EĞİTİME YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde eğitime yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mezun öğrencilerin istihdamını artırmak amacıyla onları yönlendirecek ekipler kurmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin el sanatları kurslarında yaptıkları eserlerin gelire dönüştürüleceği alanlar oluşturmayı planlıyoruz.”

Anka Haber Ajansı