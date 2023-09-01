Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Enerji Kaynaklarına Yönelik Çalışmalarını Anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 28 Ağustos 2023 tarihli 154. sayısında enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını ve geleceğe yönelik planlarını paylaştı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ÖNEMSİYORUZ"

“Çevreyi korumak ve temiz tutmak hepimizin görevi. Rüzgâr ve güneş enerjisinin sunduğu imkânları göz önünde bulundurarak yeni enerji kaynakları oluşturmanın çevreye ve doğaya katkısı olduğunu düşünüyorum. Kaynağını doğadan alan enerji sistemleri, kentsel dokunun ve yapılaşmanın bozulmamasını sağlar. Bu anlayıştan hareketle yenilenebilir enerji kaynaklarını önemsiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları dünya çapında önem kazanıyor. Güneş enerjisi sistemleri de hem belediyemiz hem de kentimiz açısından örnek projeler arasında yer alıyor.

6409/1 ada parseldeki güneş enerjisi santrali faaliyete geçti. MEDAŞ şebekesi üzerinden hizmete dahil edilen 5081/3 ada parseldeki asfalt plentiyle SCADA binasının enerji ihtiyacını karşılayan santral sayesinde çevre dostu bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 20.000 metrekarelik alana kurulan 1 MW’lık güneş enerjisi santralinin faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık ortalama 1.379.438 kWh enerji üretiliyor. 5081/3 ada parseldeki binamızın enerji ihtiyacını karşılayacak santralin enerji kapasitesi de yıllık ortalama 49.900 kWh.

"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Yeterli kaynak bulduğumuzda belediyemizin enerji ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yapacağız. Amacımız, enerji potansiyelini artırarak belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamak. Güneş enerjisi santrallerinin sayısını artıracağız.

Fosil yakıtların neden olduğu karbon emisyonu probleminin de farkındayız. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları daha da önem kazanıyor. Güneş enerjisi santrallerinin en önemli avantajı, panel üretimi sırasında çıkan sera gazını atmosfere yaymaması. Bu, çok önemli bir kazanım. Güneş enerjisi, duman, gaz veya kimyasal ürünlerden uzak bir sistem. Yeşil enerji teknolojilerinin arkasındaki ana itici güç olan bu sistemi yaygınlaştırarak örnek olmak istiyoruz.

"EKİZAĞIL’DAKİ VAHŞİ DEPOLAMA ALANINDA AYRIŞTIRMA VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KURACAĞIZ"

Kurulum ve bakım maliyeti dışında ek maliyet çıkarmadan, güneş enerjisini ücretsiz kullanarak elektrik enerjisi üretmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek. ÇED raporu aldıktan sonra Ekizağıl’daki vahşi depolama alanında ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi kuracağız. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Birimi kurduk.”

Anka Haber Ajansı