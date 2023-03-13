Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Gelecek Güzel Günleri Hep Birlikte Kuracağız"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ile birlikte, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin il başkanlarının katılımıyla Ağalar Konağı'nda gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına katıldı.

CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak, DEVA Partisi İl Başkanı Metin Atabey, Demokrat Parti İl Başkanı Akif Aközbek, Gelecek Partisi İl Başkanı Uğur Şener, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Köksal ortak basın açıklaması metnini imzaladılar.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun okuduğu ortak basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Milletvekilimiz, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerimizin Sayın İl Başkanları, değerli katılımcılar ve sevgili basın mensupları….

Hepinizin bildiği üzere 2019 yerel seçimleri için CHP ve İYİ Parti’nin muhalefetle birlikte kurdukları Millet İttifakı, seçimlerde büyük bir başarı sağlayarak çoğu büyükşehirlerde ve aralarında ilimiz Kırşehir’in de bulunduğu illerde yerelde iktidar olmuştu. O tarihte, 21 büyükşehir ile bazı il ve ilçelerde iş birliği yapma kararıyla birlikte, sağlanan başarının ardından, ülkemizin geleceği ve demokrasimizin teminatı açısından bu ittifakın daha da genişleyerek kararlı bir birliktelikle yürümesine vesile olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturdukları Millet İttifakı’nın çok değerli Genel Başkanlarının yürüttükleri ortak çalışma ve toplantılar sonucunda ülkemizin ve demokrasimizin yol haritası belirlenmiştir.

6 Mart 2023 Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan 4 saatlik toplantının ardından liderler 2023 genel seçimlerinde de Cumhur İttifakı’na karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığına; Ortak Mutabakat Metninin 12’inci maddesinde yer aldığı şekliyle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı’nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacakları konusunda anlaşarak tüm kamuoyuyla paylaşmışlardır. Alınan bu kararların kamuoyu ile de paylaşılmasıyla birlikte tüm Türkiye’de gelecek güzel günlerle ilgili umutlar büyümüş ve büyük bir sevinç yaşanmıştır.

Adaleti, vicdanı, merhameti, sevgiyi, saygıyı, anlayışı, paylaşmayı, İkinci Yüzyılımız için insancıllığı, toplumculuğu ve birleştiriciliğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma noktasında Millet İttifakını oluşturan Sayın Genel Başkanlarımızla birlikte muhalefeti daha da genişleterek iktidara yürümenin olanaklarını yaratacağından hiç kuşkumuz yoktur.

Bu noktadan sonra, çocuklarımızın, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için hepimize düşen görev ve sorumluluklar ışığında, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemi tarihsel bir görev olarak önümüzde durmaktadır; şu unutulmamalıdır ki "Birleşe birleşe çoğalacağız.'

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklandığı gün yaptığı konuşmada da ifade ettiği gibi güzel ülkemizin güzel insanları için; acısını derinden hissettiğimiz tüm depremzedeler için, Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır'ın evine giderek; kendisini metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım için, ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kâğıt toplayıcıları için, "Süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum" diye feryadını dinlediği çiftçi Meliha Hanım için, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara için, Gezi Parkı Davasında haksız yere hapis yatan Şehir Plancı Tayfun'un biricik kızı Vera için, Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım için, 73 yaşında Kazdağları'nı savunan Hanife Teyze için, KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan için aday olduğunun altını çizerek Türkiye’yi oluşturan tüm toplumsal katmanların umudu ve geleceği için aday olduğuna vurgu yapmış ve aslında adayın sadece kendisi değil, tüm Türkiye olduğunun altını çizmiştir.

Evet, Sayın Kılıçdaroğlu hepimizin Cumhurbaşkanı adayıdır, tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayıdır.

Biz aşağıda imzası bulunan ve Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin Kırşehir İl Başkanları olarak, Türkiye’nin kötü gidişatı karşısında hepimiz adına Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kutluyor; birlikte çıktığımız ve birlikte yürüyeceğimiz bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz.”

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ise yaptığı konuşmada, “Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak Kırşehir'de bir araya gelerek yaklaşan seçimler öncesi İttifakımızın yol haritası ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu ve Millet İttifakı'nın saygıdeğer il başkanları ile birlikte ortak basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Birlikte güçlüyüz ve birleşe birleşe kazanacağız. Her şey daha mutlu ve huzurlu Türkiye için” dedi.

Anka Haber Ajansı