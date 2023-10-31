Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Hayata Geçirdikleri Kültür-sanat Hizmetlerini Anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde hayata geçirdikleri kültür-sanat hizmetlerini anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde hayata geçirdikleri kültür-sanat hizmetlerini anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 30 Ekim 2023 tarihli 156. sayısında kültür-sanata yönelik çalışmalarını paylaştı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"35 FARKLI BRANŞTA KURS AÇTIK"

“Göreve geldiğimiz günden bu yana Kırşehir’in kültür-sanat hayatını geliştirmek için çalışmalar yaptık. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde 35 farklı branşta kurs açarak faaliyet alanımızı genişlettik. Kurslarda yapılan ürünlerin sergilenmesi için sergi açtık. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde, 2019 yılında 15 tiyatro oyunu sahnelendi, 8 sergi düzenlendi, 3.564 kişi kurslara katıldı, toplam 101 program gerçekleştirildi; 2020 yılında 15 tiyatro oyunu sahnelendi, 9 sergi düzenlendi, 4.257 kişi kurslara katıldı, toplam 212 program gerçekleştirildi, 2021 yılında 26 tiyatro oyunu sahnelendi, 6 sergi düzenlendi, 3.294 kişi kurslara katıldı, toplam 441 program gerçekleştirildi, 2022 yılında 28 tiyatro oyunu sahnelendi, 17 sergi düzenlendi, 6.192 kişi kurslara katıldı, toplam 444 program gerçekleştirildi, 2023 yılında 17 tiyatro oyunu sahnelendi, 11 sergi düzenlendi, 6.562 kişi kurslara katıldı, toplam 163 program gerçekleştirildi.

Aile Yaşam Merkezi’nde, 2019 yılında yedi branşta 3.678 kişi, 2020’de sekiz branşta 3.980 kişi, 2021’de dokuz branşta 4.150 kişi, 2022’de 10 branşta 4.335 kişi, 2023’te yedi branşta 3.650 kişi kurslara katıldı. Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (BEGEM), 2019 yılında 1.768 kişi, 2020’de 1.657 kişi, 2021’de 1.738 kişi, 2022’de 1.585 kişi, 2023’te 1.728 kişi kurslara katıldı.

"MÜZİK DURAKLARI OLUŞTURDUK"

Sokak sanatçılarının eserlerini icra etmesi için kentimizin işlek noktalarında "Müzik Durakları" oluşturduk. Kırşehir, Türkiye’de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dahil olan ilk ve tek kent. Sokak müziği icra eden gençleri müzik duraklarında vatandaşlarla buluşturuyoruz. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiş Ali ve Hacı Taşan’ı uluslararası alanda dünyaya tanıtıyoruz.

"UNESCO ULUSLARARASI NEŞET ERTAŞ 10. YIL ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİK"

25 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan bozkırın tezenesi, büyük ozan Neşet Ertaş’ı anmak için 23-24-25 Eylül 2022’de “UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı” düzenledik. 11-12-13 Temmuz 2023’te UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali’ni gerçekleştirdik. Neşet Ertaş’ı anmak için 25 Eylül 2023 tarihinde de gün boyu süren etkinlikler düzenledik.

Kentimize “Kültür Evleri” kazandırıyoruz (Kuşdilli Mahallesi Kültür Evi, Bağbaşı Mahallesi Muharrem Ertaş Kültür Evi, Gölhisar Kültür Evi, Yenice Mahallesi Kültür Evi). UNESCO Müzik Şehri Kırşehir olarak verdiğimiz taahhütler kapsamında kültür-sanat etkinlikleri uluslararası müzik festivalleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı