Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kaeü Mezuniyet Törenine Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, dün CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak ile birlikte, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılarak, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, dün CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak ile birlikte, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılarak, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Ekicioğlu, törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Tarih ve kültür şehri Kırşehir, aynı zamanda bir eğitim şehridir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim yapıldı, yine depremden sonra da bir uzaktan eğitime tabi tutuldunuz. Ama şu bir gerçek ki yaşamda bunlar var, doğal afetler, felaketler var. Bu koşullarda sizlerin birer kültür elçileri olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden mezun olmanızı, hayatınızın en iyi günlerinden biri olarak; unutmayacağınız bir gün olarak hatırlayacağınızdan eminim.

Siz değerli öğrencilerimizin burada bulunduğunuz süre zarfında Kırşehir’i güzel duygularla ve anılarla anacağınızdan eminim, çünkü Kırşehir Ahi Evran-ı Veli’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Yunus Emre’nin memleketi; Âşık Paşaların memleketi. Burada hoşgörü var, iyi niyet var. Türkiye’ye örnek olacak bir kültür var. Bu hoşgörü kültürünü de gittiğiniz şehirlere hep birlikte taşıyacağınızdan eminim.

Maalesef Türkiye’de üniversite mezunlarındaki işsizlik sayısı istisna bölümler dışında normal işsizlik oranlarının iki katı kadar. Bu noktada toplumu ve ülkeyi yöneten herkese çok büyük görevler düşüyor. Sizleri istihdam etmek toplumsal sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Üreten bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek zorundayız. Üniversite mezunlarımızın işsizlik sorununu da hep birlikte çözmek zorundayız.

Kırşehir, tarih ve kültür şehri olmasının yanında ulaşımı kolay, metropollerdeki gibi ulaşım ve barınma sorunu olmayan bir şehir. KYK Yurtlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir.

Hep birlikte güzel günler göreceğiz diyerek sizleri tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum.”

Anka Haber Ajansı